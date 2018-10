© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervista concessa a Sky da Alessio Romagnoli, perno della difesa del Milan che ha parlato nella settimana che si chiuderà col derby: "Siamo molto più forti degli altri anni, degli altri derby. Abbiamo ambizioni molto più elevate e possiamo fare bene. Bisognerà giocarsela bene, dobbiamo restare spensierati. Icardi in area di rigore è fantastico, è difficile marcarlo ma bello allo stesso tempo. Higuain è un attaccante diverso, tra i migliori al mondo se non il migliore. Abbiamo fiducia illimitata in Gattuso, è una persona di cuore ed è sempre stato dalla nostra parte. La squadra morirebbe per lui, l'importante è concentrarci e restare sempre uniti. Obiettivo? Arrivato il più in alto possibile in Serie A e il più lontano possibile in Europa League. Sono convinto che domenica disputeremo una grande partita".