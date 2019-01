© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, dopo la vittoria con il Napoli in Coppa Italia è intervenuto al microfono di Rai Sport: "E' stato un grande Milan. Siamo stati in partita per tutto il tempo, abbiamo segnato due gol con Piatek, a cui faccio i complimenti per la partita straordinaria. Roma? Ora c'è uno scontro diretto per la Champions League, dobbiamo vincere".