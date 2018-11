Romangoli da urlo. Il Milan vince al 97’ col suo capitano: tris di successi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ancora lui, il capitano rossonero. Alessio Romangoli dopo aver segnato al 92esimo contro il Genoa, regalando 3 punti al Milan, ha deciso pure il match contro l’Udinese al 97esimo. Due gol di fila per Romagnoli che valgono 6 punti, e soprattutto il quarto posto in classifica in coabitazione con la Lazio. Una gara molto difficile per i rossoneri che hanno sofferto tantissimo nel primo tempo, grazie ai friulani che hanno spinto subito sull’acceleratore creando diverse palle gol. Il Milan ha avuto il merito di non subire il gol e di provarci fino al settimo minuto di recupero. Per la prima volta la squadra di Gattuso non ha preso gol, interrompendo così una striscia di 16 match consecutivi.

E’ stata una vera battaglia dove alla fine ad esultare è stato il Milan, nonostante i tantissimi infortuni. Oltre agli assenti Calabria, Caldara, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, si è aggiunto anche Gonzalo Higuain, uscito dal campo al 35esimo del primo tempo per una contusione al fianco dopo una ginocchiata di Mandragora. Con 6 titolari fuori il Milan ha preso coraggio col passare dei minuti e ha creato occasioni pericolose, una su tutte con Suso che si è divorato il vantaggio da ottima posizione. Ma poi nel finale la conclusione in area di Romangoli ha consegnato al Milan una vittoria sofferta e pesantissima, che dà morale alla società in un momento non facile a causa dei tanti acciacchi fisici.