Rome, Fonseca: "Abbiamo dominato per tutta la gara, peccato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il pareggio con il Wolfberger: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, loro sono una buona squadra, ma abbiamo dominato per tutta la partita. Abbiamo sbagliato le ultime decisioni, creato opportunità sbagliando l’ultimo passaggio. Poi loro hanno fatto un bel gol e non abbiamo avuto altre chance di segnare. In alcuni momenti non è stato facile salire e uscire dalla pressione, ma penso che abbiamo facilità nel giocare nella metà campo offensiva. Abbiamo cambiato molti giocatori, ma dobbiamo fare meglio nell’ultima porzione di campo. Penso che l’atteggiamento è stato buono, da parte di tutti, sono soddisfatto dei ragazzi che oggi hanno giocato per la prima volta. Dove possiamo migliorare? Penso in tecnica e tattica. Sapevamo che l’avversario avrebbe fatto molto pressing e dovevamo girare la palla molto veloce sotto pressing. Non abbiamo tutte le linee di passaggio che dobbiamo avere in questo momento, abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente”.