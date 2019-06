Romei sul cambio di proprietà: "Non c'è più niente, ora una Samp forte"

Antonio Romei, avvocato e vicepresidente della Sampdoria, parla così ai microfoni di Sky dal "Football Leader" in corso a Napoli da oggi. Sorprendenti le parole circa la trattativa per la cessione al fondo americano del club: "Non c'è più niente, c'è stata anche troppa enfasi su queste cose. Per quanto mi riguarda è una cosa del passato, pensiamo solo a fare una Samp forte".