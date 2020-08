Romelu Lukaku dà ragione a Conte: sono 30 i gol in stagione. L'ultima volta successe con Eto'o

Romelu Lukaku, ancora lui. La rete segnata questa sera dal belga contro il Getafe è la 30esima della sua stagione. Mai in carriera il centravanti oggi all'Inter era riuscito a mettere insieme tali numeri realizzativi. Una ulteriore sottolineatura dell'ottima operazione fatta dall'Inter in estate, con la regia non nascosta di Antonio Conte, espostosi in prima persona per l'arrivo dell'ex Manchester United.

La rete contro il Getafe è la terza in Europa League, per Lukaku. Prima aveva segnato 23 volte in campionato, 2 in Champions League e 2 in Coppa Italia. Per la cronaca, l'ultimo giocatore dell'Inter capace di segnare 30 gol in una stagione fu un certo Samuel Eto'o nel 2010/2011.