Romero: "Alla Juve non avrei avuto spazio, ho scelto di giocare la Champions con l'Atalanta"

vedi letture

Intervistato dal Corriere della Sera edizione di Bergamo, Cristian Romero ha analizzato la sua estate e il trasferimento all'Atalanta dalla Juventus, la cui maglia non ha, di fatto, mai vestito: "Mi sono informato coi miei compagni del Genoa i quali mi hanno assicurato che a Bergamo sarei potuto crescere molto. Poi l’Atalanta, insieme alla Lazio, sono le due squadre che negli ultimi anni hanno espresso il miglior calcio. Infine, sapevo che alla Juve non avrei avuto grande spazio. Io voglio continuare a giocare e imparare. Champions? Giocare la Champions è un sogno che ho fin da bambino, quando guardavo il calcio europeo dall’Argentina. E, nelle poche settimane in cui mi sono allenato con la Juventus a Torino, ho avuto la fortuna di conoscere campioni come Buffon e Chiellini".