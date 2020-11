Romero: "Devo ringraziare la Juventus. Ho imparato tantissimo allenandomi con loro"

Il difensore dell'Atalanta, Cristian Romero, nella sua intervista a Sky Sport, ha parlato anche della Juventus: "Devo ringraziare molto la Juve, quando ho iniziato a giocare in Serie A con il Genoa per me era il massimo dove potessi arrivare, poi sono arrivati i bianconeri e mi hanno preso. Mi sono allenato con loro per tre settimane, con un grande gruppo di giocatori, bravissime persone, che mi ha fatto crescere tanto". Guarda il video.