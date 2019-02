© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Romero, difensore del Genoa, dopo l'1-1 con il Sassuolo è intervenuto in mixed zone: "In Argentina ho sempre giocato con la difesa a quattro. I nuovi? Hanno portato esperienza e sicurezza, li ho visti molto bene".

Sul vantaggio del Sassuolo avete commesso qualche errore. "Dobbiamo stare più attenti nella marcatura degli avversari ma sarà una situazione che cercheremo di migliorare da martedì. Dobbiamo giocare più determinati per portare a casa u successo davanti al nostro pubblico".

Domenica non ci sarai. "Non mi piace la città in cui giocheremo la prossima gara (Bologna, ndr)".

Babacar non ha segnato, spesso i tuoi avversari diretti non segnano. "Siamo stati tutti concentrati in difesa, non solo io". Cosa ti dice Prandelli? "Che devo giocare tranquillo".

Passato il mese di mercato, molte le voci che davano Romero in partenza. "E' finito il mercato e penso solo al Genoa, poi vedremo".