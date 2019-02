Fisico e personalità. Tempismo, tecnica, tattica. Tutto sotto gli occhi del suo probabile direttore sportivo che verrà, Fabio Paratici. Perché che Cristian Romero sia stato bloccato e opzionato dalla Juventus non è certo un segreto: gli incontri con l'agente e con l'intermediario a Milano sono noti, l'argentino oggi è stato visionato direttamente dall'uomo mercato della Juve che anche in vista dell'estate vuole rivoluzionare il proprio reparto difensivo. La sensazione è che Romero sarà bianconero da quella del 2020 ma se le prestazioni cresceranno e se si confermeranno sugli standard odierni, forse la Vecchia Signora un pensiero sul ventenne sudamericano ce lo farà anche a giugno. Quaranta tocchi di palla, tutti nella propria metà campo o poco al di là della linea di centrocampo, eccezion fatta che per una conclusione a lato. Ben cinque tackles, duri e tosti sugli avversari, tre anticipi addirittura sulla linea di centrocampo, una sola perdita di possesso e all'altezza del dischetto del calcio d'inizio. Centottantacinque centimetri per ottanta chili, il ventenne di Cordoba gioca già da veterano. Sa impostare ma non vuole strafare. Sa quando agire d'anticipo e quanto aspettare. La casella quasi sempre vuota nelle statistiche quando si parla d'errori lo conferma. E Paratici osserva, taccuino in mano. Con tutti i fogli dentro, s'intende.