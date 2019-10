Romero ritrova la Juve. Un anno dopo, per convincerla ancora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un anno dopo, Cristian Romero ritrova la Juventus. Da avversario, in attesa di poter sposare la causa bianconera a tutti gli effetti. Domani sera il difensore argentino classe '98 affronterà la squadra di Maurizio Sarri, alla quale in estate, dopo un lungo corteggiamento, si è legato in via ufficiale, per poi rimanere in prestito in rossoblù.

Un anno fa, l'esordio in A. Proprio contro i bianconeri, il giovane arrivato da Belgrano giocò la sua prima partita nel nostro massimo campionato. Una prestazione da applausi, seppur iniziata col cartellino giallo sventolatogli in faccia dall'arbitro La Penna. Ne servirà ancora un'altra, per convincere di nuovo la squadra campione d'Italia che per il futuro è ancora il caso di puntare su di lui.