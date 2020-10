Romero suggerisce con la torre, Zapata da due passi incrocia: 1-0 Atalanta

Ci impiega ventisei minuti l'Atalanta a sbloccare la partita con il Midtjylland. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Toloi centra perfettamente per Romero che, in anticipo su Djimsiti, regala una torre straordinaria a Duvan Zapata. Il colombiano, da due passi, incrocia perfettamente per Hansen per l'1-0 nerazzurro in Danimarca.