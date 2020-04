Romero, ultimo compleanno con la maglia del Genoa: la Juve decide il suo futuro

vedi letture

Cristiano Romero compie 22 anni. Si tratta dell’ultimo compleanno festeggiato con la maglia del Genoa. E questa pare l’unica certezza di un futuro tutto da decifrare per il centrale difensivo che la Juve ha già provveduto a far suo la scorsa estate. Un investimento mirato, quello del club bianconero, in un reparto che va sì rinnovato a breve ma che nell’immediato ha già abbastanza alternative tanto da evidenziare qualche esubero. L’argentino ha messo in vetrina il suo talento negli ultimi due anni di Serie A, la Juve deve decidere se cedere alle avances di tante società che vorrebbero prenderlo o brindarlo ancora un po’ per farne aumentare il valore. Di certo le alternative non mancano, sia in Italia che all’estero: la prossima estate Romero potrebbe essere al centro di tanti scenari di mercato.