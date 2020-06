Romulo: "Milinkovic-Savic un crack: uno dei più completi mai visti in carriera"

vedi letture

Intervista a Foot Mercato per Romulo, centrocampista del Brescia che è tornato anche su un suo ex compagno della Lazio: Sergej Milinkovic-Savic. "E' un crack, è uno dei più completi che abbia mai visto. E' forte tecnicamente, tatticamente, fisicamente, gioca con due piedi, tira forte, sa giostrare il pallone, è forte di testa, marca, passa. E' completo. Marusic? Gioca nella mia posizione, mi piace molto come calciatore. Siamo stati in competizione per il posto ma non posso che parlarne bene, è anche lui un super giocatore".