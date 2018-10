Romulo si fa il regalo di nozze su rigore. Genoa-Udinese 1-0 all'intervallo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante la pioggia, Genoa e Udinese non si sono risparmiate nei primi 45'. Rossoblù in vantaggio grazie a un calcio di rigore perfettamente eseguito da Romulo, che spiazza Musso calciando un rasoterra alla sua destra. Massima punizione concessa dall'arbitro Mazzoleni per fallo di Musso che atterra in area Bessa. Primo gol in campionato per il brasiliano che festeggia così il suo anniversario di nozze ed esordio macchiato da un fallo evitabile per l'estremo difensore argentino, oggi preferito a Scuffet. Era lui la grande novità dei 22 scesi in campo oggi: Juric ha confermato in blocco la squadra che ha fermato la Juventus, Velazquez oltre alla novità fra i pali ha dovuto porre rimedio all'assenza di Nuytinck inserendo nel trio difensivo Opoku.

Al netto del gol la partita è stata fin qui equilibrata con un leggero vantaggio rossoblù ma con un'Udinese che ha impegnato in un paio di occasioni Radu, bravissimo soprattutto prima del quarto d'ora di gioco a sventare una conclusione di testa di Lasagna. Fra i rossoblù molto bene Bessa, che nei primi minuti va vicino al gol del vantaggio e poi si procura il rigore fin qui decisivo.