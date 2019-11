Ronaldo 1 vs Ronaldo 2. Per adesso i gol premiano quello dell'esordio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al fischio finale di Lokomotiv Mosca contro Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato finora 6 gol in stagione con la maglia della Vecchia Signora. E tra un processo e una sentenza già in cassaforte e da tramandare ai posteri quando la stagione sarà finita, urge subito il confronto con l'inizio stonato della sua avventura torinese. Alla stessa data, Cristiano Ronaldo aveva segnato due reti in più di questa stagione.

Stesso score in Champions in Champions A secco nel girone d'andata nella scorsa stagione, col rosso di Valencia e la sfida casalinga con lo Young Boys non disputata, Ronaldo segnò nel ko contro il Manchester United dello Stadium. Adesso è andato in gol nel 3-0 al Leverkusen mentre a zero con la Lokomotiv.

Adesso mai due gol di fila CR7 non ha mai segnato una doppietta in stagione e mani due reti in due gare di campionato consecutive. No col Parma, sì col Napoli. Non con la Fiorentina, sì col Verona. Fuori col Brescia, in rete con la SPAL. A secco con l'Inter, rete al Bologna. Non convocato col Lecce, in gol col Genoa, niente marcature col Torino (il Milan è avvisato).

+2 la scorsa stagione La scorsa annata, invece, Ronaldo aveva segnato sette gol in campionato a differenza dei cinque attuali. A garantirglieli anche due doppiette nelle prime undici giornate, comprese quelle con Sassuolo ed Empoli. C'è però da dire che nella scorsa stagione tra le big, la Juventus a questo punto aveva affrontato solo il Napoli.