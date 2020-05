Ronaldo a Del Piero: "Meritavi il Pallone d'Oro". Il video della diretta Instagram amarcord

Lunga e interessante diretta Instagram, quella andata in scena tra due grandissimi ex campioni del calcio come Ronaldo e Alessandro Del Piero. Tra i tanti spunti interessanti, anche quello legato ai Palloni d'Oro: "Ci sono cinque giocatori che avrebbero meritato di averlo nel proprio palmarès - afferma il Fenomeno parlando con Del Piero di quel periodo - tu, Totti, Maldini e Raul. Ah, e non voglio dimenticare Roberto Carlos, arrivato per due volte secondo. Siete sempre stati lodati e stimati per quello che avete fatto, ma ho questa convinzione". Del Piero lo ascolta, lo ringrazia e gli risponde: "Sì, mi sarebbe piaciuto vincerlo - ammette - ma non provo rammarico, nella vita si vince o si perde. Come mi è successo in finale di Champions o all'Europeo".