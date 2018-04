Ronaldo abbraccia Buffon. Il sogno Champions rischia di restare tale

© foto di www.imagephotoagency.it

Fra le tante note a margine della serata di Champions fra Juventus e Real Madrid c’è anche quella che riguarda Gigi Buffon. Il capitano bianconero non ha ancora deciso cosa fare del proprio futuro, se continuare un altro anno o smettere al termine di questa stagione. Una scelta dolorosa per uno abituato a competere ai massimi livelli da oltre 20 anni, ma non scontata. E forse la gara di questa sera potrebbe avere un’influenza sulla sua decisione. Perché salvo clamorosi colpi di scena, onestamente difficili da immaginare, quella di mercoledì a Madrid rischia di essere l’ultima in Champions per il numero uno della Juventus. Già, proprio quella Champions che in carriera non è mai riuscito ad alzare al cielo. E che in caso di addio al calcio giocato resterà solo e soltanto un sogno sfiorato e mai realizzato. Forse anche per questo motivo Cristiano Ronaldo, il protagonista assoluto della serata, ad una manciata di minuti dal termine si è fermato per alcuni secondi accanto a Gigi. Per abbracciarlo, per rincuorarlo e, forse, per ‘scusarsi’. Perché proprio la sua doppietta incorniciata dal gesto tecnico massimo ha probabilmente stroncato per sempre l’ambizione di Buffon di alzare al cielo la Champions. Sempre che il capitano juventino abbia davvero intenzione di appendere i guantoni al chiodo. Ma intanto, mercoledì a Madrid, guarderemo con occhio particolare e attento la sua prestazione.