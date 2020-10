Ronaldo ancora positivo al Covid-19. Domani nuovo tampone: sarà decisivo per Juve-Hellas

Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid-19. Il risultato del tampone a cui il campione portoghese s'è sottoposto nella giornata di ieri ha dato esito positivo e questo tiene CR7 ancora lontano dai campi della Continassa, in isolamento nella sua abitazione di Torino.

Ronaldo farà un nuovo tampone nella giornata di domani il cui esito verrà reso noto sabato: sarà il tampone decisivo per capire se il portoghese potrà o meno essere a disposizione per la sfida contro l'Hellas Verona. Difficile, anche perché a quel punto Pirlo dovrebbe convocarlo senza mai averlo visto in allenamento questa settimana, ma non impossibile perché basta un tampone negativo 24 ore prima del match per essere inserito tra i convocati.

Ronaldo sta bene e si sta allenando da solo: il portoghese è asintomatico e, stando alle ultime notizie, aspetta solo l'esito del tampone negativo per mettersi di nuovo a disposizione di Pirlo e compagni.