Ronaldo, caccia al record impossibile. CR750 mette nel mirino Pelé e la leggenda Bican

Continua la caccia di Cristiano Ronaldo al record impossibile. Impossibile non perché non ci arriverà, bensì perché nel mirino del fuoriclasse della Juventus c’è Pelé, ma soprattutto Josef Bican. I cui 805 gol in carriera sono inevitabilmente a cavallo tra cronaca, storia e leggenda, con tanti dubbi sul loro effettivo numero e quindi sul senso di una classifica di questo tipo. Le 750 reti siglate da CR7, invece, sono decisamente tangibili. Oggi ha tagliato questo traguardo, il prossimo è sempre più vicino.

La classifica dei goleador tra club e nazionale maggiore.

1. Josef Bican: 805 reti (773 nei club, 32 in nazionale)

2. Pelé: 761 (684 nei club, 77 in nazionale)

3. Cristiano Ronaldo: 750 (648 nei club, 102 in nazionale)

4. Ferenc Puskas: 746 (662 nei club, 84 in nazionale)

5. Romario: 746 (691 nei club, 55 in nazionale)

La classifica considerando le nazionali olimpiche o giovanili

1. Josef Bican: 805 reti (773 nei club, 32 in nazionale maggiore)

2. Romario: 772 (691 nei club, 55 in nazionale maggiore, 26 in nazionale giovanile)

3. Cristiano Ronaldo: 768 (648 nei club, 102 in nazionale maggiore, 18 in nazionale giovanile)

4. Pelé: 761 (684 nei club, 77 in nazionale maggiore)

5. Ferenc Puskas: 746 (662 nei club, 84 in nazionale maggiore)