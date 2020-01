© foto di www.imagephotoagency.it

Momento straordinario per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha trovato ancora una volta la via della rete, arrivando a quota 15 in campionato per la quattordicesima volta di seguito. CR7 è anche il primo a segnare per 7 partite consecutive in maglia bianconera dopo David Trezeguet, che ci riuscì nel 2005-06.