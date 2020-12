Ronaldo dominatore del Camp Nou: 13 gol nelle ultime 13 partite in casa del Barcellona

Non è solo il primo gol in Champions League segnato al Camp Nou, ma anche il tredicesimo realizzato nelle ultime 13 gare disputate in casa del Barcellona per Cristiano Ronaldo in tutte le competizioni. Un dato che testimonia quanto il fuoriclasse portoghese senta questa partita e quanto la difesa blaugrana, puntualmente, lo soffra.