Ronaldo e i 700 gol in carriera: "Un traguardo non da tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dai microfoni di SkySport arrivano alcune dichiarazioni di Cristiano Ronaldo nel postpartita di Ucraina-Portogallo, gara persa dai lusitani ma che ha visto il 700° gol del fenomeno della Juventus: "È un momento bellissimo della mia carriera, anche se ha un retrogusto amaro perché non abbiamo vinto la partita. Settecento gol non è un traguardo che tutti possono raggiungere e per questo ci tengo a ringraziare tutti i compagni, gli allenatori e in generale tutti coloro che con la loro vicinanza mi ha permesso di diventare il calciatore che sono. Adesso il mio obiettivo è continuare a segnare"