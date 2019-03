Ronaldo e l'Atletico, la sfida vista da Madrid. Tra titoli e triplette a Oblak

© foto di Insidefoto/Image Sport

Inevitabile spazio per Cristiano Ronaldo sui media spagnoli. Marca gli dedica una pagina dove racconta dei suoi 122 gol in Champions League, in testa alla storia della competizione, dei 5 massimi titoli continentali vinti in carriera e pure altre curiosità. Tra queste pure l'abitudine alle triplette che, per due volte, ha colpito Jan Oblak. Pagina intera anche su As dove ci sono tutte le partite giocate da CR7 contro i Colchoneros ma pure quello che pare un avviso: l'Atletico non prende gol da cinque partite consecutive e Oblak è pronto per rompere la maledizione delle triplette.