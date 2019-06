Ronaldo e la condanna per chi dovrà sostituirlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora una volta il "fattore Ronaldo" ha fatto la differenza. Il campione della Juventus, nella semifinale della prima edizione della Nations League, ha trascinato il Portogallo contro la Svizzera segnando una sontuosa tripletta e dunque l'88° gol con la maglia della Nazionale portoghese.

IL TRASFORMISTA - Proprio in una serata dove CR7 pareva tutt'altro che ispirato, nonostante il bel gol su punizione inizialmente neutralizzato dal rigore del milanista Ricardo Rodriguez, il portoghese si è rimesso i panni del cannibale che non lascia neanche le briciole nel piatto.

RONALDO 3 - SVIZZERA 1 - Lo juventino ha permesso ai suoi di accedere alla prima finale di questa nuova competizione, dimostrando ancora una volta di valere il prezzo del biglietto e di poter fare la differenza a 360°: dal club alla Nazionale senza colpo ferire. Pochi giocatori hanno dimostrato negli ultimi anni di poter essere così decisivi, lui è sicuramente il Re in questa speciale competizione.

PALLONE A CASA E ALTRO RECORD - La Nations League è appena nata e lui ha già alzato l'asticella del torneo. Prima semifinale della storia e subito tripletta decisiva. Una condanna per chi verrà dopo di lui nella storia del calcio, soprattutto per i portoghesi del futuro. Superare uno come lui, sarà difficile. Se non impossibile.