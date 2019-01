© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da Dubai, in occasione dei Globe Soccer Awards, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha parlato dal palco dopo aver ricevuto il premio per il gol più bello del 2018. Per CR7 si tratta della terza affermazione. "Siamo nel 2019, il 2018 - ha detto - appartiene al passato. Tutto è passato, il 2019 è iniziato bene con questo premio e col gol che purtroppo ho segnato contro la mia squadra attuale. Per questo non sono totalmente felice. Devo tuttavia ringraziare i fan, il calcio senza di loro sarebbe nulla".

Gli obiettivi per il 2019? "Continuare a segnare, tutti sanno quanto sia difficile fare gol. Per me è stato bello vincere il premio grazie a quel gol. Ho segnato quasi 700 reti, ma credo che quello sia il più bello".