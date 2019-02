Ronaldo-Griezmann: duello per il trono. Di Modric

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo ci era abituato. Antoine Griezmann ci sperava. Fatto sta che il Pallone d’Oro è andato a Luka Modric, con buona pace del portoghese e del francese. Questa sera, di nuovo, uno contro l’altro, dopo i tanti scontri nel campionato spagnolo. Entrambi per sfatare un tabù Champions: CR7 quello della Juve, Grizou quello dell’Atlético.

Ma anche per sé stessi. Le Petit Diable, trascinatore dei Colchoneros alla vittoria dell’Europa League e protagonista con la Francia campione del mondo, avrebbe meritato il massimo trofeo individuale. Ronaldo meno, ma lo vorrebbe sempre e comunque. E poi la Champions che ha vinto Modric l’ha vinta anche lui, in maniera ancora più determinante. Lì su, però, ora c’è il croato. E stasera i due 7, quello bianconero e quello biancorosso, si sfideranno anche per detronizzarlo.