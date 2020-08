Ronaldo ha segnato il 17° gol su rigore in Champions. Staccato Messi, adesso a -5

Altro gol su calcio di rigore in Champions League per Cristiano Ronaldo che così, oltre ad ingrassare il proprio bottino realizzativo nella massima competizione europea, aumenta il margine su Lionel Messi, secondo a quota 12, nella speciale classifica dei gol dal dischetto in questo torneo, con CR7 ora arrivato a 12 centri. Cinque più di Messi e sette oltre una bella schiera di mostri sacri: da Lewandowski fino a Figo, passando per Aguero e Van Nistelrooy.