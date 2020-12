Ronaldo offeso per il trionfo di Lewandowski al The Best: un atteggiamento che fa discutere

A Cristiano Ronaldo non piace perdere. Un anno fa, il fuoriclasse della Juventus disertò la premiazione della consegna del Pallone d'Oro al rivale Lionel Messi, mentre stavolta non ha preso benissimo l'assegnazione (seppur stra-meritata) del FIFA The Best a Robert Lewandowski. Le immagini del volto rabbuiato del portoghese hanno fatto il giro del mondo, scatenando reazioni divertite ma anche perplesse da parte di tifosi e addetti ai lavori. Per la Bild, CR7 era addirittura offeso. A Bola sottolinea la postura, con le braccia conserte e il volto che non lascia spazio a nessun commento. "Ronaldo non ha nascosto il suo malcontento, almeno a giudicare dal linguaggio del corpo".