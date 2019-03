Ronaldo, il leader che ti aspetti. Che ora segna quando conta davvero

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale oggi in edicola racconta Cristiano Ronaldo. Leader indiscusso, l'uomo che ti aspetti nel momento clou. Nella sua ultima avventura in Champions con il Real Madrid, nelle prime sette partite europee aveva segnato 11 gol, invece in questo anno sociale con la Juventus solo uno, bello e inutile con il Manchester United che fu di Mourinho. Però i gol bisogna farli al momento giusto, tanti o pochi, servoono quelli che ti fanno raggiungere un risultato, che ti fanno tagliare un traguardo.