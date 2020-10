Ronaldo in campo col Verona ma out col Barça? La Juve rischia il paradosso

Cristiano Ronaldo out col Barcellona, ma in campo pochi giorni prima contro il Verona? È un paradosso possibile, almeno in teoria. Lo evidenzia il Corriere dello Sport, che si sofferma sui diversi protocolli UEFA e FIGC per la gestione della positività di un calciatore. E sul fatto che, almeno in ottica sfida al Barça, oggi sia un giorno decisivo per capire se il portoghese della Juventus ci potrà essere o meno.

In Europa non serve la negatività. Il protocollo UEFA, infatti, richiede che un giocatore risulti clinicamente guarito almeno sette giorni prima della gara interessata. Cioè oggi, appunto, se consideriamo che Juve-Barcellona si giocherà mercoledì prossimo. Non è però necessario che CR7 sia negativo: basterebbe una carica virale bassa a sufficienza per escludere il rischio di contagio. Ma il termine per trasmettere gli esami è, appunto, oggi.

In Serie A sì, ma i tempi sono più brevi. Per capire se potrà sfidare il Verona, si potrà invece attendere venerdì, quando scadranno i dieci giorni di quarantena: un tampone negativo consentirebbe a Ronaldo di giocare contro gli scaligeri. Di qui, il paradosso: se oggi la carica virale non fosse bassa a sufficienza, ma venerdì risultasse poi negativo, Ronaldo potrebbe giocare col Verona ma non col Barcellona, in programma tre giorni dopo. Un paradosso quasi esclusivamente teorico: è quasi impossibile, scrive il quotidiano, che un soggetto con una carica virale estremamente bassa possa negativizzarsi nel giro di due giorni.