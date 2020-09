Ronaldo, Kulusevski, poi Dybala e il 9. Pirlo: "Cercheremo di giocare con più talento possibile"

vedi letture

Come giocherà la Juventus in attacco quando torneranno Dybala e il nuovo 9? Risponde, a Sky Sport, Andrea Pirlo. "I giocatori di qualità sono sempre ben accetti, basta che abbiano caratteristiche che portano equilibrio. Cercheremo la soluzione per far giocare più giocatori di talento possibile".