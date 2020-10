Ronaldo l'inarrivabile, Gigi Riva il più vecchio: le curiosità sui migliori marcatori delle Nazionali

vedi letture

Interessante approfondimento statistico sul sito de L'Equipe sui migliori marcatori della storia delle Nazionali. Il portale francese prende in esame le big del calcio mondiale e i loro grandi protagonisti.

Gli inarrivabili - Manco a dirlo, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il bianconero ha realizzato 101 gol in 167 partite e ora punta il record assoluto di 109 detenuto da Ali Daei. Dietro di lui il vuoto: il secondo giocatore portoghese più prolifico è Pauleta (44), quello in attività André Silva (15). Stesso discorso per l'Argentina, dove Messi ha superato Maradona e vede a distanza il Kun Aguero: 71 centri contro 42.

Il più efficace - Pelè, che ha avuto bisogno di sole 92 partite per segnare 77 reti. Una media di 0,84, di gran lunga migliore di quella del suo inseguitore, Neymar, che si ferma a 0,62. Il secondo in questa speciale classifica è Gigi Riva con 0,83.

Il più vecchio - A proposito di Gigi Riva, Rombo di Tuono a 75 anni è anche il più anziano detentore del record di reti segnate per la sua Nazionale: 35 in 42 gare, un numero che nessuno è riuscito ancora a superare, nonostante l'Italia abbia sempre avuto grandi attaccanti, da Roberto Baggio a Inzaghi, fino a Del Piero, Totti, Vieri e Paolo Rossi.

L'uomo dei Mondiali - Miroslav Klose, passato alla storia per aver realizzato 16 gol nelle fasi finali della Coppa del Mondo, uno in più di Ronaldo il Fenomeno. Sono 71 con la Germania, tre in più del grande Gerd Muller.

Il più a rischio - Thierry Henry si è fermato a 51 marcature con la Nazionale francese. Sulle sue tracce c'è Olivier Giroud, arrivato a 42 grazie alla doppietta contro l'Ucraina.