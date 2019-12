© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Dazn. Tra le dichiarazioni più interessanti del fenomeno portoghese c'è sicuramente quella riguardante il gol più bello: "A Buffon, un gol molto speciale, in uno stadio bellissimo e contro una grande squadra. Il pubblico mi applaudì, una notte davvero speciale. Cosa mi ha detto Buffon? Quando mi è capitato di parlare con lui, ho sempre pensato di trovarmi di fronte una brava persona. Un ragazzo simpatico, allegro. Dopo il gol si è semplicemente congratulato, è stato carino. Me lo ricordo molto bene, ho sempre avuto una percezione di lui come bravo ragazzo, cosa che poi ho potuto constatare con i miei occhi".