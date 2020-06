Ronaldo: "Lautaro al Barcellona? Gioca già in una grande squadra come l'Inter"

Il Fenomeno Ronaldo, protagonista di una conferenza stampa su Zoom organizzata dal Banco Santander, ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter che piace tantissimo al Barcellona: "Lautaro è un ottimo attaccante, ma è già in una grande squadra come l'Inter. Non so se gli conviene restare all'Inter per fare il titolare o andare al Barcellona per lottare per un posto, ma non posso sapere cosa è meglio per lui".

Ronaldo parla anche di Vidal, giocatore che Conte porterebbe volentieri in nerazzurro

"Sarebbe titolare in qualsiasi squadra del mondo".