Ronaldo, Mbappé, Haaland e i Supereroi a cui Agnelli non può più rinunciare

C'è una frase, dell'ottobre del 2018, che è un manifesto oltre che una dichiarazione d'intenti. Festival dello Sport di Trento, sul palco c'è Andrea Agnelli. "Nell'acquisizione di Cristiano Ronaldo, le strade commerciali e sportive si sono incrociate. Abbiamo acquisito un valore aggiunto, nell'attenzione ai dettagli e alla concentrazione. Inoltre Cristiano rappresenta un supereroe: i bambini di tutto il mondo ci seguono di più. Diversi accordi commerciali possono permettere anche alla Lega di A di vendere il proprio prodotto dove prima non si riusciva. La Juventus, detto questo, non è solo Cristiano. La situazione economico-amministrativa del club va valutato dal 2010 in poi e non solo a partire dall'arrivo di CR7 in bianconero".

"Un Supereroe" e il Real Madrid L'analisi del testo è importante. Soprattutto nei termini dai quali non si può tornare indietro. Il 'Supereroe' è per definizione quello che ti salva, chi ti aiuta e ti toglie le castagne dal fuoco nei momenti più difficili. Nel caso sportivo di Ronaldo, per fare il definitivo salto di qualità e raggiungere le grandi d'Europa. Un Supereroe non è per sempre, è vero, ma lo è il concetto. Adesso che la Juventus ha un uomo simbolo, è entrata in quel circolo vizioso per cui non può e non potrà farne a meno. Prendete il Real Madrid di oggi: il riferimento è in panchina, Zinedine Zidane. In campo doveva esserlo, ma ha fallito, Gareth Bale. E arrivato Eden Hazard, in copertina sui giornali e sui videogiochi ma non ha lo stesso appeal dei 5 grandi del calcio internazionale. E se pensi al Real, oggi, pensi al Real di Zidane. Non di Cristiano Ronaldo, di Ronaldo o di Beckham. E' il brand che ha sfruttato i Galattici per consolidarsi tale e per esserlo ora anche senza di loro. Ma non potrà farne a meno, a breve giro di posta, e questo Florentino Perez lo sa bene.

Impossibile cederlo Per questo motivo, dunque, la Juventus non può cedere Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala rappresenta un'icona, per calcio e marketing, in giro per il Mondo ma quel che (non) ha fatto con l'Argentina pesa certamente più di quel che non ha fatto Lionel Messi. E' un campionissimo italiano, un fenomeno in Europa ma è nella 'categoria Hazard', pur essendo nella fascia esattamente sotto a chi troneggia sull'Olimpo del calcio. Il Paris Saint-Germain, come le altre grandi del Vecchio Continente, viaggiano tutte su questa falsa riga. Avere un campione che sia anche un testimonial e il Manchester United che rischia di perdere Paul Pogba, vuole costruirselo in casa magari con Jadon Sancho dal Borussia Dortmund. Ecco, lì, nei gialloneri, c'è un nome che stuzzica le fantasie di Andrea Agnelli e del suo management economico e sportivo.

Haaland e Mbappé Si tratta di Erling Braut Haaland che nell'immaginario collettivo è the next big one dei numeri nove internazionali. Molto di più di quanto abbiano fatto anche Robert Lewandowski e soci nell'ultimo decennio, non tanto sul campo ma come immagine. Haaland è già un supereroe sui social e tra i più giovani. Lewa lo è stato per il Bayern e come riconoscimenti calcistici internazionali. Serve uno così alla Juventus, per l'era del dopo Cristiano Ronaldo. E visto che questa sarà un'estate di un mercato fatto di scambi, tecnici ed economici, c'è da immaginare che il progetto per il prossimo grande campione sarà rimandato al 2021 o al 2022. Lì, magari, l'era di CR7 potrà terminare. E iniziarne una nuova, per un'altra saga, per un altro Supereroe targato Juventus.