Ronaldo non lascia il segno, Dybala il migliore della Juve: i voti di TMW

Juventus-Lazio 1-3

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Szczesny 6 Incolpevole sul gol di Luis Alberto, ha padronanza e personalità nelle altre uscite, negando pure un gol a Correa che con un diagonale ha messo i brividi alla Juventus. Niente da fare sulle altre reti dei biancocelesti.

De Sciglio 5 Sarri preferisce il terzino bloccato col tridente ma rispetto a Danilo e a Cuadrado, quando serve spingere preferisce restar fermo al semaforo. Higuain si sbraccia e si lamenta. (dal 55' Cuadrado 5 Entra e la Juventus cambia, è viva, carica. Però su Lulic non c'è, il 2-1 della Lazio è anche sua responsabilità).

Bonucci 5.5 Gomitate e sportellate con Ciro Immobile, compagno di Nazionale, oggi avversario e pericolo pubblico numero uno. Nel finale la tattica e la linea difensiva salta, la stabilità d'un tempo è ancora da rivedere.

Demiral 5.5 Al posto di De Ligt, ha i cavalli giusti per fermare le incursioni verticali degli avanti della Lazio. In un paio d'occasioni rischia ma sul filo del burrone tiene il corpo al di qua del precipizio.

Alex Sandro 5 Lazzari sguscia via rapido, passi corti e corsa lunga Lo soffre e lo patisce, era una delle sfide tattiche più attese. La perde, costantemente. Non era al top e si vede.

Bentancur 5 Oggi meno qualità al servizio della quantità. Dall'altra parte il centrocampo della Lazio ha fisico e piedi, soffre il dirimpettaio Luis Alberto. Anche con Parolo la musica non cambia: il rosso nel finale gli farà saltare la prossima di campionato.

Pjanic 5 Braccato e pressato, riesce sempre a stappare la bottiglia e a sgorgare calcio e bollicine. Meno verticale, stasera, e più di gestione e amministrazione tattica. Stasera ha perso la sfida col centrocampo laziale.

Matuidi 6 Rischia tantissimo quando interviene tosto e duro su Luis Alberto in overture di partita. Calvarese non ravvisa. Per il resto è una gara di muscoli e sostanza, una partita alla Matuidi. Quando esce si vede. (dal 76' Douglas Costa ng)

Dybala 6.5 La punizione sembrava un arcobaleno nella notte di Riyad, il gol è stato quello di un puntero scafato piuttosto che di un dieci di fantasia e talento. Cala nella ripresa ma il centrocampo della Lazio sembra telecomandato tanto è efficace.

Higuain 5 Preferito a Ramsey e al trequartista di turno dal 1', stavolta il Pipita ha le polveri bagnate. Non incide, s'arrabbia coi compagni e non conclude mai a rete. La Rabbia Saudita non basta. (dal 67' Ramsey 5.5 L'ingresso sembrava una bella promessa, quasi una speranza. Poi svanisce, come le sperane della Juve)

Cristiano Ronaldo 5 Osannato più che acclamato, scomodare il divino qui in Arabia non è conveniente ma tra i terreni è certamente il più applaudito. Come ricambia i tifosi? Tocchi e tacchi, quasi allo specchio. Giusto il diagonale da cui nasce il gol di Dybala ma dopo il volo sulla Luna è tornato sul nostro pianeta.