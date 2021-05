Ronaldo out, Paratici: "Sta bene, può entrare. Decisione condivisa con Pirlo"

Raggiunto da Dazn prima della gara contro il Bologna, Fabio Paratici, analizza il momento della sua Juventus: “Noi giochiamo tutto l’anno partite da dentro o fuori, siamo abituati a questo tipo di pressione perché dobbiamo sempre vincere. Arriviamo con entusiasmo dopo la vittoria in Coppa Italia, ci rende molto orgogliosi. Stasera affrontiamo una partita importante, la giochiamo per vincere come sempre”.

Nessuno si aspettava Ronaldo in panchina. Come mai?

“Sta bene, abbiamo giocato 5 partite in 15 giorni e mercoledì è stata molto dispendiosa. Insieme col mister hanno deciso di andare in panchina ed essere pronto a entrare a partita in corso”.

