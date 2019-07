Ronaldo premiato da Marca: "E' stato triste lasciare il Real Madrid"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Premiato ieri a Madrid nella redazione del quotidiano spagnolo Marca come una delle leggende del calcio Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in particolare sul suo passato al Real Madrid. Un tema, questo, che ha preso l'intera prima pagina del quotidiano iberico oggi in edicola: "E' stato triste lasciare il Real Madrid" ha detto il numero sette della Juve. "Ma mi vedo ancora forte per continuare a vincere"