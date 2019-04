© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo risponde a Lionel Messi. Se l'argentino sta decidendo la gara tra Barcellona e Manchester United, è il portoghese a portare in vantaggio la Juventus sull'Ajax. L'1-0 arriva su corner, con CR7 che anticipa tutti sul primo palo. Qualche momento di attesa per il controllo del VAR: De Ligt aveva spinto un compagno addosso a Bonucci, facendo pensare che potesse trattarsi di fallo del difensore bianconero. Nulla di tutto cio, rete regolare e Juve in vantaggio.