© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci pensa Cristiano Ronaldo. Dopo 49 giorni, il portoghese ritrova il gol su azione e sblocca Lazio-Juventus: bianconeri in vantaggio, 1-0 all'Olimpico al 25' grazie al gol del giocatore più atteso. Frutto di una bella azione corale: recupero di Dybala che gioca in verticale per Ronaldo. Appoggio di prima sulla destra per Bentancur, che chiude il triangolo con un bel cross teso: sul secondo palo ecco CR7, che a porta spalancata batte Strakosha col piattone. La Juve "riscopre" Cristiano Ronaldo, che sblocca la gara: 1-0 sulla Lazio per Sarri & Co.