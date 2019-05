Ronaldo si racconta: "Il calcio è una missione. Non sono un robot"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunghissima intervista concessa da Cristiano Ronaldo a Icon, supplemento di El Pais. Dopo aver parlato dell'attività imprenditoriale, il giocatore della Juventus si è soffermato sulla sua carriera e sui temi d'attualità.

Non sei stanco di dover provare sempre qualcosa a tutti?

"A volte mi infastidisce e stanca, perché ogni anno sembra che devo dimostrare di essere il migliore. È difficile avere questa pressione: dimostrare qualcosa agli altri, non solo a te stesso. E alla tua famiglia, tua madre, tuo figlio. Questo ti rende attivo: devi sempre allenarti, ma ci sono momenti in cui vuoi restare solo".

Ti piace ancora il calcio?

"Lo vedo come una missione: scendere in campo, vincere, migliorarmi. C'erano momenti in cui andavo in campo e pensavo a dribblare, ora invece le pressioni sono grandi, la gente giudica sempre. Dice che a 33-34 anni sei finito, che dovresti lasciare. E pensi solo a come sorprendere queste persone".

Cosa pensi di chi dice che tu sia una sorta di robot?

"Non credo di esserlo, ma molti mi vedono come una persona senza problemi, che non è mai triste. Le persone credono che sei senza preoccupazioni quando hai successo e denaro e le capisco. Ma non hanno vissuto certe situazioni. Sono sempre in attesa che sbagli un rigore o una partita decisiva, col fucile puntato. Fa parte della vita e devo essere preparato, l'ho fatto per tanti anni".

Quando ti sei abituato a tutto ciò?

"Non ricordo, ma ho avuto molte pressioni fin da ragazzo. Quando sono arrivato a Madrid ero il giocatore più costoso della storia. A Manchester ho vinto il primo Pallone d'Oro, a 23 anni, e la gente pensava che fossi già arrivato al top. Negli ultimi 12 anni la pressione è salita".

Cosa fai quando arrivi in un nuovo club?

"Cerco di essere me stesso. La mia etica del lavoro è sempre uguale. Il leader deve essere umile, ha tanto da imparare. L'intelligenza aiuta ad ottenere piccole cose che ti rendono migliore come atleta. A Torino mi sono adattato perfettamente, hanno capito che non sono uno che vende fumo. Una cosa è parlare, un'altra fare: perché altrimenti avrei vinto cinque Palloni d'Oro e cinque Champions?".

Perché hai aperto una clinica proprio a Madrid?

"Ho vissuto lì per nove anni, ho ricordi indelebili. Madrid mi ha dato tanto e non posso dimenticarlo. E poi gli spagnoli mi vogliono bene e volevo dar loro la possibilità di avere un lavoro, a prescindere dai problemi che ho avuto col Fisco. Vado a testa alta, la gente mi ama e sa che ho dato molto al club e che ho ricevuto molto. Mi piace sentirmi dire che questa è ancora casa mia".

I problemi che circondano la tua vita privata colpiscono più te o la tua famiglia?

"Mi piacerebbe essere lo scudo e risolvere tutti i problemi da solo. Sono una delle persone più mediatiche al mondo e non è facile tenere nascosto nulla. Più sei in alto, più vogliono tirarti giù. Se mi criticano per il mio lavoro non succede nulla, fa parte del gioco. Ma la vita privata è diversa: ho una ragazza, figli, madre, amici, fratelli. Non posso andare a casa e piangere ogni volta che succede qualcosa. Se c'è un problema, proviamo a cercare la soluzione. A tutto c'è rimedio, tranne alla morte".

Pensi di essere stato troppo sincero in alcune occasioni?

"A volte sì. Ma se ho avuto quello che ho e guadagno quello che guadagno, avrò fatto pure qualcosa di buono. Sono la persona con più seguaci al mondo perché le persone si identificano in me".

Hai amicizie nel mondo del calcio?

"Potrei dire di sì, ma non nego che questo sia un mondo difficile. Una modella non è amica di molte modelle, raramente si cena a casa con i colleghi".

Dopo il ritiro stai pensando di diventare allenatore?

"Non lo escludo".

Hai mai pensato di finire la carriera a Barcellona?

"(ride, ndr). Barcellona non fa per me. Ci sono stato un paio di volte, ma a loro non piaccio molto. È normale, a causa della rivalità che c'è stata, non è un problema".