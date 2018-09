Ronaldo soffre, sbaglia ed esce contuso. L'Italia non è la Spagna

© foto di www.imagephotoagency.it

"Cristiano Ronaldo e Messi non segnerebbero mai 50 gol a stagione alle prese con le difese italiane". Quante volte avete sentito, pensato o persino detto una frase del genere? Il primo trittico di gare giocate dal fenomeno di Madeira, perché di certo il portoghese non può essere definito altrimenti, sembra dar ragione a questa tesi. Di certo l'ex Real Madrid ha avuto un approccio complicato col campionato italiano, risentendo forse oltremodo della enorme aspettativa venutasi a creare in tutto lo Stivale per il suo primo gol con la maglia bianconera e in generale per il suo apporto alla causa della Juventus. A Parma CR7 ha disputato forse la peggiore delle sue tre gare "italiane": voglioso, come sempre, ma sovente impreciso, spesso poco freddo, mai pericoloso. Eppure le occasioni non sono mancate, così come di certo non manca la spinta dei compagni a farlo entrare nella storia e sbloccarlo per il reciproco beneficio. A Parma però, ancora una volta, Ronaldo ha dimostrato come i tempi non sia maturi per una prestazione da Pallone d'Oro. Ad aggiungere beffa al danno, il portoghese è uscito dal campo visibilmente contuso dopo uno scontro tra teste nel primo tempo, che gli ha visibilmente gonfiato la fronte.