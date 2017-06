Ronaldo su Donnarumma: "Ha diritto di scelta, al Real piacciono i migliori"

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Luis Nazario de Lima, il Fenomeno Ronaldo, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sul caso-Donnarumma: "Io non sto con Donnarumma, ma dico che bisogna fare attenzione a giudicare: lui ha un chiarissimo diritto di scelta, ovvero deve poter scegliere dove sentirsi più valorizzato e motivato. Che può significare anche nel Milan, ovviamente. Ognuno ha le sue sfide, questo va accettato. Io ho cambiato tante squadre, è vero: spesso sono state scelte dure, ma sono state sempre sfide importanti. Il Real Madrid? Il mercato non è mia competenza. Leggo che Donnarumma piace, ma è normale: al Real i grandi giocatori sono sempre benvenuti, c’è quasi il dovere di monitorarli. C'è troppo sentimento, troppe emozioni: anche nei milanisti. Il cuore è importante, ma non sono i calciatori ad aver deciso che il calcio sia diventato un’industria troppo grande, dove tutti prendono soldi. E i calciatori forse meno di tutti, anche se sono i più vulnerabili: perché se non salgono su un treno rischiano che non ripassi più e se lo prendono è facile che siano giudicati dei traditori. Milano è una città che respira calcio, sentimentalmente dipendente dal calcio”.