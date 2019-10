Ronaldo su Instagram: "Orgoglioso dei 700 gol in carriera"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo aver messo a segno il suo 700° gol in carriera Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus e della Nazionale Portogallo, ha pubblicato un video su Instagram con un messaggio per tutti i suoi follower: "Orgoglioso di aver segnato il 700° gol in carriera. Vorrei condividere questo traguardo con tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungerlo. Oggi non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo (afferma in relazione alla sconfitta del Portogallo contro l'Ucraina per 2-1), ma insieme ci qualificheremo per Euro2020".