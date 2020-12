Ronaldo vuole essere come Federer: "A 39 anni è ancora al top, contano testa e motivazioni"

Cristiano Ronaldo ha raccontato parte della sua vita nella nuova serie di documentari sullo sport targata DAZN, Parallel Worlds. Il fuoriclasse portoghese si è confrontato con la stella della boxe, Gennady Golovkn; tra i tanti ricordi e la passione per la boxe, c'è spazio anche per le ambizioni future: "Ne ho discusso a Dubai la scorsa estate con Anthony Joshua. A 33 anni inizi a pensare di essere in discesa ma io voglio continuare a giocare a calcio. La gente potrebbe pensare: 'Cristiano è stato un giocatore incredibile ma adesso è lento.'. Non voglio che questo accada. Puoi prenderti cura del tuo corpo ma tutto dipende dalla tua testa, dalla tua motivazione ed esperienza. Federer ad esempio ha 39 anni ed è ancora al top".