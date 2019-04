Rose come Alex Sandro, il Var dà il rigore: Lloris para su Aguero

© foto di Imago/Image Sport

Prima azione di Raheem Sterling al decimo, primo sussulto per Tottenham-City: Rose si butta in scivolata, alla disperata, intercettando il pallone con la mano. Il Var richiama l'arbitro e, diversamente da quanto successo in Juventus-Milan con Alex Sandro, concede il rigore. Dagli undici metri Aguero si fa parare la conclusione da Lloris, proteso in tuffo sulla sua sinistra.