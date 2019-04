Rose sì, Alexander Arnold no: il Var sbaglia ancora dopo Alex Sandro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci sono due episodi molto simili, nella serata di Liverpool e Londra. Il primo in ordine di tempo accade nel nuovo stadio del Tottenham, quando Sterling semina la difesa al decimo del primo tempo, calciando da posizione centrale ma sbilanciato. Rose interviene in modo scomposto, alla Alex Sandro, con la mano alzata, accorgendosi subito che il Var concederà il rigore al City. Così è, perché Kuipers non ha nessuna remora a mostrare il braccio a tutto l'impianto londinese, mandando dal dischetto Aguero. Tiro e parata di Lloris.

Invece, ad Anfield, Alisson combina un guaio perché, su un pallone docile, allunga la traiettoria del pallone, andando a colpire Alexander Arnold. Va detto che il difensore Reds è in posizione defilata, tanto che concede il calcio d'angolo. L'unica motivazione per non assegnare il rigore è che il difensore fosse già fuori, ma il replay sconfessa subito l'ipotesi. L'arbitro in compenso non va nemmeno a rivedere l'episodio, lasciando al Var tutta la decisione. E fa malissimo, perché sarebbe rigore per il Porto, tutt'altro che difficile da valutare.

Non è stata una serata semplice, per Mateu Lahoz: nella seconda frazione Salah entra con il piede a martello, a poco meno di dieci dalla fine. Anche qui sarebbe espulsione diretta, nemmeno troppo complicato da giudicare, ma anche qui lascia al Var tutta la decisione. Sbagliando per la seconda volta di fila.

A parte quest'ultimo episodio, è il caso di uniformare, a livello europeo/mondiale, la gestione dei falli di mano, magari evitando di giudicare la volontarietà e solo utilizzando la meccanica del corpo e, eventualmente, lo spazio occupato.