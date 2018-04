Rosella Sensi: "Grazie Roma, ieri ho pianto di gioia"

© foto di Alberto Fornasari

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ai microfoni di Radio 24 ha così commentato l'impresa della squadra giallorossa che ieri grazie al 3-0 rifilato al Barcellona ha staccato il pass per le semifinali di Champions League: "Io sono un'inguaribile ottimista. Stavo risentendo la radiocronaca e ancora ho un po' di groppo in gola perché ieri sera ho veramente pianto di gioia, è stata un’emozione fortissima che ancora mi porto dentro oggi. Una gioia immensa, enorme, bellissima, abbiamo vissuto un’emozione che era tantissimo tempo che non vivevamo. È stato veramente grande, abbiamo fatto vedere di nuovo quello che è la Roma. Anche per chi era a casa, è stato come stare lì dentro, ci hanno saputo trasmettere delle emozioni fortissime anche per chi la seguiva da casa".