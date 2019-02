Rossi: "F. Ferreyra, peccato. Demiral preso dal Sassuolo, non dalla Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Rossi, direttore sportivo del Sassuolo, ha fatto il punto sui movimenti di gennaio dei neroverdi a margine della presentazione di Demiral. Il tema principale è stato quello relativo alla mancata sostituzione di Kevin-Prince Boateng, volato al Barcellona: "Kevin Prince ha coronato un sogno, difficile dire di no al Barcellona e si è deciso di accontentarlo. L’abbiamo sostituito con Scamacca, uno dei giovani italiani più promettenti. Facundo Ferreyra? Aveva le caratteristiche giuste per noi ma non c’erano le condizioni per portarlo a Sassuolo. La partenza di Boateng non cambia le nostre aspettative, la società ha resistito a richieste su diversi giocatori con forza e compattezza".

Su Demiral, Rossi ha negato che ci sia la regia della Juventus: "No, è un acquisto solo del Sassuolo. Demiral era uno dei difensori più contesi in Europa, siamo stati bravi a prenderlo e lui ha scelto l'Italia perché sa che può essere un trampolino di lancio".